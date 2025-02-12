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В Ростовской области охлажденной курице продлили «жизнь» на шесть месяцев

Махинации со сроком годности освежили курицу на полгода в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области индивидуальный предприниматель на шесть месяцев продлил в срок годности охлажденной домашней курицы. Это вовремя заметили специалисты Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, махинации с датами в системе «Меркурий» провел уполномоченный специалист, который действовал от лица бизнесмена.

— Оказалось, что срок годности продукта изменили с 20 января на 16 июля 2025 года. Подобное нарушение могло привести к выпуску некачественного товара, — отметили в управлении Россельхознадзора.

В итоге уполномоченному сотруднику и предпринимателю были направлены предостережения с требованием соблюдать требования к безопасности продукции. Оформленные транзакции аннулировали.