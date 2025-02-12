В Ростовской области охлажденной курице продлили «жизнь» на шесть месяцев

В Ростовской области индивидуальный предприниматель на шесть месяцев продлил в срок годности охлажденной домашней курицы. Это вовремя заметили специалисты Россельхознадзора.
Как пояснили в ведомстве, махинации с датами в системе «Меркурий» провел уполномоченный специалист, который действовал от лица бизнесмена.
— Оказалось, что срок годности продукта изменили с 20 января на 16 июля 2025 года. Подобное нарушение могло привести к выпуску некачественного товара, — отметили в управлении Россельхознадзора.
В итоге уполномоченному сотруднику и предпринимателю были направлены предостережения с требованием соблюдать требования к безопасности продукции. Оформленные транзакции аннулировали.