Башкирские хирурги помогли военнослужащему с серьезной травмой позвоночника

Пациента направили на операцию в Месягутовскую ЦРБ. Специалисты провели операцию малоинвазивным методом, то есть без больших разрезов. Все манипуляции проходили под контролем рентген-установки С-дуга. Хирургическое вмешательство включало в себя два этапа: ликвидацию поврежденного и имплантацию нового искусственного элемента.