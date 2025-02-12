Башкирские хирурги помогли военнослужащему с серьезной травмой позвоночника

В Башкирии хирурги Месягутовской центральной районной больницы помогли военнослужащему с серьезной травмой позвоночника. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.
У мужчины, проходящего службу в зоне специальной военной операции, во время выполнения боевых задач сломалась металлоконструкция, которая ранее была установлена при переломе позвонка.
Пациента направили на операцию в Месягутовскую ЦРБ. Специалисты провели операцию малоинвазивным методом, то есть без больших разрезов. Все манипуляции проходили под контролем рентген-установки С-дуга. Хирургическое вмешательство включало в себя два этапа: ликвидацию поврежденного и имплантацию нового искусственного элемента.
Операция должна избавить пациента от постоянных боле, возвратить мобильность позвоночника, и позволить ему быстрее вернуться к полноценной жизни и профессиональной деятельности. Сейчас военнослужащий восстанавливается и отмечает заметное улучшение своего состояния.
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