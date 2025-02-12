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Болезни системы кровообращения главная причина смерти в Иркутской области

Мужчины чаще женщин умирают от заболеваний системы кровообращения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Болезни системы кровообращения остаются главными причинами смерти населения в Иркутской области. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на главного врача-кардиолога Иркутской городской поликлиники № 4 Евгению Бабанскую, в три раза чаще, чем у женщин такая причина летального исхода определяется у мужчин.

— Среди заболеваний системы кровообращения выделяются инфаркты, инсульт и гипертония. Важно понимать факторы риска, способствующее развитию этих заболеваний. К ним относятся генетическая предрасположенность, возраст, пол, уровень холестерина, гипертония, диабет, стресс и вредные привычки, — пишет информационное агентство.

За последние пять лет показатели улучшились. Например, смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 1,6%. Важно не забывать про профилактику. Негативно на здоровье может повлиять стресс, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Поэтому важно проходить регулярные медосмотры и вести здоровый образ жизни.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что благодаря прокуратуре женщина-инвалид из Саянска смогла получить льготные лекарства.