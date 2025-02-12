Болезни системы кровообращения главная причина смерти в Иркутской области

Болезни системы кровообращения остаются главными причинами смерти населения в Иркутской области. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на главного врача-кардиолога Иркутской городской поликлиники № 4 Евгению Бабанскую, в три раза чаще, чем у женщин такая причина летального исхода определяется у мужчин.