«Тепловая компания» успешно прошла отбор для участия в программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Одной из тем, которая интересовала местных жителей, стала ситуация на улице 20 лет РККА, 244. По словам омичей, на тепловых сетях никто не устраняет повреждения, а тепловая камера находится прямо в горячей воде. На этом участке производились работы по замене порядке 200 метров теплотрассы, однако проблема не решена. Владимир Дмитриев сообщил, что вопрос будет решен уже в эту пятницу, 14 февраля.