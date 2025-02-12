«Тепловая компания» успешно прошла отбор для участия в программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Поступление целевого финансирования предприятие ожидает в текущем году. Программа рассчитана на три года, в течение которых планируется заменить около 80 километров сетей, что позволит существенно улучшить надежность теплоснабжения.
Сегодня, 12 февраля, в ходе первой в 2025 году прямой линии в редакции газеты «Вечерний Омск» омичи смогли напрямую задать вопросы об отопительном сезоне гендиректору АО «Тепловая компания» Владимиру Дмитриеву. Всего было принято порядка 100 звонков. Директор компании ответил на 23 вопроса, 9 из которых горожане задали через платформу «Решаем вместе».
Одной из тем, которая интересовала местных жителей, стала ситуация на улице 20 лет РККА, 244. По словам омичей, на тепловых сетях никто не устраняет повреждения, а тепловая камера находится прямо в горячей воде. На этом участке производились работы по замене порядке 200 метров теплотрассы, однако проблема не решена. Владимир Дмитриев сообщил, что вопрос будет решен уже в эту пятницу, 14 февраля.
Еще одним вопросом стало благоустройство дома № 13/1 в микрорайоне Входной. Там в мае 2024 года произвели замену труб, однако работы по благоустройству не были завершены. Руководитель компании пообещал решить этот вопрос. Помимо этого, омичей также интересовали сроки завершения работ по благоустройству парковки около ветеринарной клиники на улице Октябрьской, 75. Владимир Дмитриев пообещал, что они завершатся до 15 февраля.
Владимир Дмитриев, подводя итоги горячей линии, отметил, что большая часть обращений поступает по причине того, что до людей доходят искаженные данные и мало объективной информации.
«Когда мы четко объясняем причины, сроки и планы выполнения работ, а также предоставляем обратную связь, омичи начинают лучше понимать ситуацию», — отметил Дмитриев.
Директор АО «Тепловая компания» также подчеркнул, что такой способ общения с населением решает сразу несколько задач: информация доходит до жителей, а компания анализирует обращения и корректирует планы работ с учетом выявленных проблем.
Дмитриев пообещал, что все заданные омичами вопросы были рассмотрены. Каждая озвученная проблема будет решена в ближайшее время. Отметим, что прямые линии проводятся по поручению мэра Омска Сергея Шелеста.