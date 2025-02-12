ОМОН задержал охотника, стрелявшего по дому соседки в Шумилино

Так, охотник несколько дней пил вместе с сожительницей, отмечая ее день рождения, а потом взялся за ружье. Фигурант стал стрелять прямо из окна своего дома. Пуля пробила окно дома соседки и вошла в стену напротив. К счастью, дома в этот момент никого не оказалось, и обошлось без жертв.