ОМОН задержал охотника, стрелявшего по дому соседки в Шумилино

В Шумилино выпивший охотник устроил стрельбу по дому соседки, рассказали в УВД Витебского облисполкома.
В милицию обратилась 54-летняя горожанка, которая обнаружила пулевое отверстие у себя в комнате в оконном стекле и на стене. Выяснилось, что по дому соседки стрелял 60-летний мужчина.
Так, охотник несколько дней пил вместе с сожительницей, отмечая ее день рождения, а потом взялся за ружье. Фигурант стал стрелять прямо из окна своего дома. Пуля пробила окно дома соседки и вошла в стену напротив. К счастью, дома в этот момент никого не оказалось, и обошлось без жертв.
— При силовой поддержке ОМОНа подозреваемый был задержан, — прокомментировали в УВД.
Еще женщина-водитель врезалась в фуру при перестроении на МКАД и вылетела с трассы.
Тем временем под Дубровно водитель микроавтобуса погиб в жестком ДТП с фурой, уснув за рулем.