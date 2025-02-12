Музей техники времен Великой Отечественной под открытым небом появится в Алматы

«На прилегающей к Дому Армии территории мы планируем разместить 31 единицу техники и орудий. Среди них есть редчайшие экземпляры, не только советские, но и немецкие. Вот, только сейчас мне сказали, что нашли для нас танк Т-34 легендарный. Вот, его теперь нам нужно сопровождать», -рассказывает руководитель Военно-исторического музея Алматы.