Музей техники времен Великой Отечественной под открытым небом появится в Алматы

АЛМАТЫ, 12 фев — Sputnik. К 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне Военно-исторический музей Алматы намерен открыть экспозицию военной техники времен ВОВ под открытым небом, которая станет частью Мемориала Славы в парке 28 панфиловцев. Будет среди экспонатов и легендарный советский танк Т-34.
О том, что уже сейчас ведется активная работа по созданию музея военной техники времен Великой Отечественной под открытым небом, в интервью корреспонденту Sputnik Казахстан рассказала руководитель Военно-исторического музея Алматы, внучка легендарного генерала Ивана Васильевича Панфилова, Алуа Байкадамова.
По ее словам, идея создания такой экспозиции, как продолжения Мемориального комплекса Славы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, появилась давно и была поддержана как городским акиматом, так и министерством обороны Республики Казахстан.
«Ерболат Досаев — единственный из акимов Алматы, который посетил наш музей. Как раз тогда он увидел у меня стопку бумаг с нашими предложениями. Спросил: “Это, наверное, мне?” и подхватил ее. В то же посещение мы говорили о развитии нашего музея, и я высказала идею поставить орудия времен войны в мемориальной зоне», — рассказывает Алуа Байкадамова.
По ее словам, плотная работа с городским и районным акиматами началась практически сразу. Был проведен ряд встреч, обсуждались разные варианты.
«Мы раза четыре встречались. Особенно понравилось отношение замакима Медеуского района. Он все время бегал, занимался нашими предложениями, различными согласованиями. Но это все довольно долго. И тогда министр обороны (Руслан Жаксылыков — ред.) сказал: “Давайте сами сделаем!”, — вспоминает Байкадамова.
В результате с баром, который арендовал помещение и территорию в Доме Армии расторгли договор и уже идет подготовка места для музея военной техники под открытым небом.
«На прилегающей к Дому Армии территории мы планируем разместить 31 единицу техники и орудий. Среди них есть редчайшие экземпляры, не только советские, но и немецкие. Вот, только сейчас мне сказали, что нашли для нас танк Т-34 легендарный. Вот, его теперь нам нужно сопровождать», -рассказывает руководитель Военно-исторического музея Алматы.
По словам Алуы Байкадамовой, на данный момент прошли полную реставрацию и полностью готовы к экспозиции шесть орудий. Над остальными изо дня в день работают специалисты.
«Идет реставрация. Их полностью ободрали, отшлифовали и теперь заново окрашивают. Краску подбирали специально, потому что современная и тех времен сильно отличаются — та была более серого цвета хаки, потемнее, чем нынешняя. Помимо Минобороны, акимат нам также оказывает необходимую помощь и в этом деле, и в подготовке к юбилею Победы», — рассказывает Алуа Байкадамова.
Так, совсем недавно, вокруг Вечного Огня благодаря горадминистрации появилось специальное ограждение, которое защищает эту часть мемориала от вандалов. Пока его не было, нередко находились недалекие горожане, позволявшие себе откровенное неуважение к памяти погибших на полях сражений Великой Отечественной.
«Все же видели, что творилось до этого, когда ногами по мемориалу ходили на скейтах через Вечный Огонь перепрыгивали, дети, под одобрение родителей, ходили ногами по мрамору. Просто ужас какой-то. Сейчас это все прекратилось», — объясняет Алуа Байкадамова.
По ее словам, чем ближе юбилейная дата, тем более активно продолжается работа по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и совместные усилия всех министерств и ведомств обязательно принесут положительный результат.