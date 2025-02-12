В Москве простились с актером Олегом Стриженовым. Фоторепортаж

Накануне сын актера Александр Стриженов сообщил «Комсомольской правде», что гражданской панихиды в театре не будет. Такова была воля Стриженова-старшего. «Отец говорил, что не хочет лежать на сцене. Он хотел на ней играть… После [отпевания] желающие смогут сказать, надеюсь, добрые слова о моем отце. Ну или потом это сделают — на кладбище», — добавил он. Внучка актера Александра Стриженова опровергла информацию о закрытом прощании. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.