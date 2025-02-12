В Ростове на общественные обсуждения вынесут новые правила для большегрузов

Новые правила для грузовых машин в Ростове-на-Дону вынесут на общественные обсуждения. К этому моменту специалисты уже проработали несколько вариантов по улучшению ситуации. Об этом после совещания в ЦАФАПе рассказал и.о. главы администрации города Александр Скрябин.
— Проработали несколько вариантов администрирования движения грузовых автомобилей в рамках грузового каркаса. В ближайшее время предложения будут вынесены на обсуждение с общественностью, — написал в Telegram Александр Скрябин.
Чиновник напомнил, что ранее специалисты ростовского департамента автодорог уже провели ряд встреч с инициативной группой по указанному вопросу.
Разработанные предложения представят врио губернатора региона Юрию Слюсарю. Именно по поручению донского главы начали более детально разбираться в проекте грузового каркаса донской столицы.
Юрий Слюсарь обратил внимание на систему штрафов для фур и других большегрузов, отметив, что специальные камеры в местах ограничений фиксируют не только нарушителей, но и тех, кто имеет право проезда. В итоге штрафы получают те, кто их получать не должен.
Напомним, ограничения в рамках грузового каркаса должны избавить город от транзитного транспорта, снизить аварийность, улучшить экологию и сохранить состояние дорог.