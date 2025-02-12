В Ростове на общественные обсуждения вынесут новые правила для большегрузов

Юрий Слюсарь обратил внимание на систему штрафов для фур и других большегрузов, отметив, что специальные камеры в местах ограничений фиксируют не только нарушителей, но и тех, кто имеет право проезда. В итоге штрафы получают те, кто их получать не должен.