Двухлетняя сибайская девочка заперла себя в автомобиле

Сегодня, 12 февраля, в башкирском городе Сибай двухлетняя девочка заперла себя в автомобиле. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
В экстренные службы поступило сообщение о том, что малышка осталась в машине, а ее родители не могут попасть внутрь. Приехавшие на место спасатели Госкомитета по ЧС с помощью специальных инструментов открыли дверь.
Оказалось, пока взрослые сажали дочку в кресло, ключи были у нее руках. Она дважды нажала на кнопку и двери заблокировались, а после этого девочка уснула.
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