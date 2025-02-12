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Двухлетняя сибайская девочка заперла себя в автомобиле

В Сибае ГК ЧС спас запертую в машине 2-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 февраля, в башкирском городе Сибай двухлетняя девочка заперла себя в автомобиле. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В экстренные службы поступило сообщение о том, что малышка осталась в машине, а ее родители не могут попасть внутрь. Приехавшие на место спасатели Госкомитета по ЧС с помощью специальных инструментов открыли дверь.

Оказалось, пока взрослые сажали дочку в кресло, ключи были у нее руках. Она дважды нажала на кнопку и двери заблокировались, а после этого девочка уснула.

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