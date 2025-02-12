Клещи в Нижегородской области могут проснуться в марте

В Нижегородской области клещи могут проснуться уже в марте. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.
В этом году ожидается ранняя весна, так что первый случаи присасывания могут быть уже в марте. В период потепления обращений к медикам не было. В 2024 году первого клеща сняли 7 марта.
В целом в прошлом году количество обращений по поводу присасываний клещей снизилось на 34%. В регионе было только два случая клещевого энцефалита, еще четыре нижегородца подхватили зараженных клещей в других регионах.