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Клещи в Нижегородской области могут проснуться в марте

Ожидается ранняя весна.

Источник: РИА "Новости"

В Нижегородской области клещи могут проснуться уже в марте. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

В этом году ожидается ранняя весна, так что первый случаи присасывания могут быть уже в марте. В период потепления обращений к медикам не было. В 2024 году первого клеща сняли 7 марта.

В целом в прошлом году количество обращений по поводу присасываний клещей снизилось на 34%. В регионе было только два случая клещевого энцефалита, еще четыре нижегородца подхватили зараженных клещей в других регионах.

флора и фауна