В этом году в Казани по программе капремонта обновят 226 домов

«Дом не такой уж старый, ему всего 30 лет, обычно мы заходим с программой в МКД, построенные 50−60 лет назад, но, видимо, так “хорошо” построили. Мы сейчас хотим, чтобы жители согласовали новый фасад дома, предложили им несколько вариантов. По просьбам жильцов мы увеличим бюджет и помимо фасада и крыши еще отремонтируем инженерные коммуникации и подъезд. В прошлом году мы отремонтировали 179 домов, а в этом — 226. Работы у бригад будет побольше, но уверен, что они справятся. Будем следить за качеством», — сказал глава города.