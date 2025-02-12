В этом году в Казани по программе капремонта обновят 226 домов

«Дом не такой уж старый, ему всего 30 лет, обычно мы заходим с программой в МКД, построенные 50−60 лет назад, но, видимо, так “хорошо” построили. Мы сейчас хотим, чтобы жители согласовали новый фасад дома, предложили им несколько вариантов. По просьбам жильцов мы увеличим бюджет и помимо фасада и крыши еще отремонтируем инженерные коммуникации и подъезд. В прошлом году мы отремонтировали 179 домов, а в этом — 226. Работы у бригад будет побольше, но уверен, что они справятся. Будем следить за качеством», — сказал глава города.
Дом № 31 по ул. Гасприснкого строили поэтапно, каждый из четырех подъездов возводили с 1994 по 1996 год. По капремонту их отремонтируют, также планируют утеплить стены, поскольку в минусовые температуры они промерзают. Рабочие также обновят и штукатурку дома, отмостки входных групп.
В МКД протекает крыша несмотря на то, что силами УК «Старый город» часто проводится латание. Для устранения проблемы капитально отремонтируют кровлю. Дополнительно в доме проведут центральное отопление, электрику, узел погодного регулирования, водоснабжение и водоотведение. В завершении всех работ будут отремонтированы подъезды.
«Мы всячески будем помогать при выполнении капитального ремонта. Главное, что его проведут уже в этом году», — сказала жительница дома Наталья Шилина. Она обратилась к главе города с просьбой провести ремонт придомовой территории. На сегодня на проезжей части и тротуарах имеется много ям.
«В этом году мы капитально отремонтируем дом, поэтому во дворе будет много строительной техники. Чтобы одни работы другим не мешали, мы зайдем с республиканской программой в ваш двор уже в следующем году», — заверил Ильсур Метшин. Так, придомовую территорию включат в республиканскую программу «Наш двор», работы по которой проведут в 2026 году.
К капитальному ремонту дома по ул. Гаспарского планируют приступить после проведения торгов и определения подрядной организации. Завершить все работы планируется к сентябрю. Улучшения коснутся 87 жителей МКД.
Всего с начала старта программы капитального ремонта жилого фонда, с 2008 года, в Казани обновили более 4,2 тыс. домов. На 1329 объектах работы провели комплексно. Всего в этом году будет отремонтировано 226 домов. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах отремонтируют 58 МКД, в Вахитовском и Приволжском — 49, в Кировском и Московском — 38, в Советском — 81. Сезонные работы по программе планируется выполнить в срок до 15 августа, капитальный ремонт МКД завершат до 1 декабря текущего года.
По капремонту в 91 многоквартирном доме проведут строительно-монтажные работы, еще в 135 — заменят подъемные платформы. На сегодня рабочие ООО «Лифт-Строй Компания» приступили к замене кабин на 15 МКД.
В выездном совещании также приняли участие председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, префект особой территории «Старый город» Айрат Фаизов, директор УК «Старый город» Любовь Жукова.
Диляра Гафурова.