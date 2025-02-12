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В Омске рассказали, когда завершится отопительный сезон

Пик зимы уже пройден.

Источник: Om1 Омск

Генеральный директор «Тепловой компании» Владимир Андреев во время прямой линии 12 февраля рассказал, что отопительный сезон в Омске завершится в конце апреля — начале мая.

По словам Андреева, окончательное решение принимает администрация города на основании температуры воздуха и прогнозов синоптиков.

«Пик зимы прошли, смотрим на весну. Погода это подтверждает. Обычно отопительный сезон заканчивается в конце апреля или в первой декаде мая», — отметил глава компании.

Ранее в Омске отопление отключали в конце апреля, но точные сроки зависят от погодных условий.

ЖКХ