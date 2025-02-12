ИИ научат выявлять аварийные здания с помощью дронов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) работают над программой, которая с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотников сможет выявлять аварийные здания и причины разрушений по фотографиям трещин. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Использование беспилотных летательных аппаратов с автоматическим определением состояния стен позволит точнее устанавливать наличие дефектов, повысить производительность труда и скорость создания отчетов о состоянии домов. Ученые ПНИПУ разрабатывают программу с искусственным интеллектом (ИИ), способную выявлять аварийное состояние зданий и его причины по фотографиям трещин на поверхности фасадов», — говорится в сообщении.
В отличие от аналогов новое решение позволяет определять причины разрушений с учетом особенностей кирпичных домов.
«На данный момент программа определяет трещины на тестовых фотографиях за время не более 20 миллисекунд Планируем улучшить этот показатель, что позволит качественно определять дефекты на видео в реальном времени с использованием беспилотных летательных аппаратов. Точность определения сейчас доходит до 60%. В будущем стремимся повысить ее до 95% и более», — уточнила Галина Кашеварова, профессор кафедры «Строительные конструкции и вычислительная механика» ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба университета.
Исследование проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».