ИИ научат выявлять аварийные здания с помощью дронов

«На данный момент программа определяет трещины на тестовых фотографиях за время не более 20 миллисекунд Планируем улучшить этот показатель, что позволит качественно определять дефекты на видео в реальном времени с использованием беспилотных летательных аппаратов. Точность определения сейчас доходит до 60%. В будущем стремимся повысить ее до 95% и более», — уточнила Галина Кашеварова, профессор кафедры «Строительные конструкции и вычислительная механика» ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба университета.