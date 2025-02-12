Русский дом в Баку освобождает помещение

«Вывеску со здания уже полностью сняли (накануне убрали надпись только на русском языке — прим. ТАСС)», — сказал ТАСС представитель Русского дома. Снаружи здания можно видеть, что со стен в фойе и зале, где раньше проходили мероприятия организации, убрали картины, плакаты и афиши, сувениры на стеллажах, свернута передвижная выставка. Какие-то предметы пока продолжают оставаться на местах.
Русский дом в Баку ранее выступил с заявлением о том, что в связи с требованием МИД Азербайджана принимает меры по приостановке своей деятельности. В тот же день начался демонтаж надписей со здания, где располагался Русский дом.
6 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что Баку 3 февраля направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома ввиду отсутствия у него регистрации в качестве юридического лица.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала «Россия-24» подтвердил получение ноты от Азербайджана о необходимости регистрации Русского дома в Баку в качестве юридического лица по местному законодательству. Он также сообщил, что Русский дом в Азербайджане должен освободить арендуемое помещение в течение полутора месяцев в связи с заявлением арендодателя о планах продать его в ближайшее время.