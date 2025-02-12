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Боец из Киренского района погиб на СВО

Василия Наумова проводят в последний путь 14 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Киренский район. Земляк, героически защищавший Родину и верный присяге Василий Наумов трагически погиб в зоне СВО. Об этом сообщил мэр района Кирилл Свистелин.

— Эта утрата затрагивает всех нас, и мы выражаем искренние соболезнования семьям и близким, — написал мэр Киренского района Кирилл Свистелин.

Родные навсегда сохранят в памяти о защитнике Отечества только самые теплые воспоминания. Василия Наумова проводят в последний путь 14 февраля в Киренске. Желающие смогут проститься с военнослужащим в здании спорткомплекса «Путеец».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне СВО погиб боец из Качугского района.