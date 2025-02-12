Бывший заместитель руководителя Россельхознадзора Башкирии предстанет перед судом за крупную аферу

В 2021—2022 годах обвиняемый, будучи временно исполняющим обязанности главы Россельхознадзора, дал указание директору одного из подведомственных учреждений заключить договор об оказании услуг по обслуживанию оргтехники со своим знакомым. Однако по факту никаких услуги оказано не было, а начисленные за них деньги сообщники делили между собой. Всего они похитили 735 тысяч рублей.