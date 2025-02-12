Бывший заместитель руководителя Россельхознадзора Башкирии предстанет перед судом за крупную аферу

В Уфе предстанут перед судом бывший заместитель руководителя Россельхознадзора Башкирии и его знакомый. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
В 2021—2022 годах обвиняемый, будучи временно исполняющим обязанности главы Россельхознадзора, дал указание директору одного из подведомственных учреждений заключить договор об оказании услуг по обслуживанию оргтехники со своим знакомым. Однако по факту никаких услуги оказано не было, а начисленные за них деньги сообщники делили между собой. Всего они похитили 735 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения». Бывший сотрудник Россельхознадзора признал вину и возместил 500 тысяч рублей.
— В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает СК.
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