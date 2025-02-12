Определен показатель, уточняющий классификацию галактик

Сейфертовские галактики отличаются яркими звездообразными ядрами и сильными широкими линиями излучения. В зависимости от ширины эмиссионных спектральных линий ученые подразделяют такие галактики на I и II типы, а также галактики с резкой сменой типа. При этом согласно унифицированной классификации активных ядер галактик (АЯГ), сейфертовские объекты обоих типов представляют собой одни и те же галактики, расположенные под разными углами к земному наблюдателю: тип I виден нам сверху (с «полюса»), а тип II — сбоку (с «ребра») галактического диска. Однако галактики, обнаруженные в последние годы, заставляют сомневаться в такой классификации: к примеру, объект NGC 1566 показал несколько эпизодов смены своего типа, которые нельзя объяснить изменением наклона галактического диска. Работа ученых МГУ позволила уточнить понимание этих различий с помощью нового признака.