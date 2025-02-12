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Боец из Киренского района Владимир Сарабьев погиб на СВО

Защитника Отечества предадут земле 13 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Киренский район проститься с военнослужащим Владимиром Сарабьевым. Защитник Отечества мужественно стоял на страже Родины «за ленточкой». Как сообщил мэр района Кирилл Свистелин, боец до последнего вдоха отстаивал интересы страны.

— Мужество и преданность станут для нас примером на долгие годы вперёд. Пусть память о нем живет в наших сердцах, — поделился мэр Киренского района Кирилл Свистелин.

Смело и отважного героя проводят в последний путь 13 февраля. Родные, друзья и знакомые смогут проститься с военнослужащим Владимиром Сарабьевым в поселке Алексеевск в 13:00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бойца СВО Василия Наумова проводят в последний путь в Киренском районе.