Боец из Киренского района Владимир Сарабьев погиб на СВО

Киренский район проститься с военнослужащим Владимиром Сарабьевым. Защитник Отечества мужественно стоял на страже Родины «за ленточкой». Как сообщил мэр района Кирилл Свистелин, боец до последнего вдоха отстаивал интересы страны.
— Мужество и преданность станут для нас примером на долгие годы вперёд. Пусть память о нем живет в наших сердцах, — поделился мэр Киренского района Кирилл Свистелин.
Смело и отважного героя проводят в последний путь 13 февраля. Родные, друзья и знакомые смогут проститься с военнослужащим Владимиром Сарабьевым в поселке Алексеевск в 13:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бойца СВО Василия Наумова проводят в последний путь в Киренском районе.