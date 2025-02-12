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В Ростовской области заговорили о риске экокатастрофы из-за сгона воды в Дону

Интернет-пользователи сообщили о случае массовой гибели рыбы в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до 13 февраля сохранятся низкие уровни воды на участках реки Дон. Соответственно, не исключены обмеления берегов и случаи гибели рыбы. Эту ситуацию сейчас обсуждают в соцсетях.

Накануне на реке Дон очевидцы заметили погибающую рыбу, прибитая к берегу она начинала постепенно вмерзать в лед.

Интернет-пользователи предположили, что подобные ситуации могут влиять не только на количество биоресурсов, но и на состояние самого водоема, а также при довольно большом количестве похожих случаев могут грозить экологической катастрофой. Участники обсуждения предположили, что избежать негативного влияния можно с помощью очищения берегов от погибшей рыбы.

Отметим, кроме указанного случая, о заморах рыбы за последнее время никто не сообщал. Таким образом, говорить о массовом распространении подобного рода происшествий нельзя. Также не было каких-либо официальных заявлений о гибели рыбы или каких-либо угрозах, с этим связанных.