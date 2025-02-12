В Ростовской области заговорили о риске экокатастрофы из-за сгона воды в Дону

Интернет-пользователи предположили, что подобные ситуации могут влиять не только на количество биоресурсов, но и на состояние самого водоема, а также при довольно большом количестве похожих случаев могут грозить экологической катастрофой. Участники обсуждения предположили, что избежать негативного влияния можно с помощью очищения берегов от погибшей рыбы.