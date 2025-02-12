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Магнитные бури накроют Нижний Новгород до 20 февраля

Жителей Нижнего Новгорода ждет продолжительный период геомагнитных бурь, который ослабнет лишь к 20 февраля.

По данным my-calend.ru, ближайшие дни останутся неспокойными. Самые сложные даты — 14 и 15 февраля, когда активность достигнет четырех баллов (красная зона). С 16 по 19 февраля магнитные возмущения ослабнут до трех баллов, но все еще останутся в алой зоне. Облегчение наступит 20 февраля, когда показатели снизятся до двух баллов. Спокойный период продлится неделю, но уже 27 и 28 февраля возможны новые всплески — до трех и пяти баллов.

Метеочувствительным людям рекомендуется избегать перегрузок, следить за самочувствием и больше отдыхать.

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