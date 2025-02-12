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С 15 февраля вводится дополнительный рейс автобуса № 583

Решение о дополнительном рейсе принято по итогам рабочего выезда губернатора в Нестеров.

Источник: Freepik

С 15 февраля вводится временный дополнительный рейс автобуса № 583 «пос. Чернышевское — Калининград».

Решение ввести дополнительный рейс было принято по поручению губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных по итогам рабочего выезда в Нестеров.

На встрече с местными жителями люди пожаловались, что по выходным нужен дополнительный вечерний рейс из Калининграда.

С 15 февраля автобус № 583, по субботам и воскресеньям будет выполнять укороченный рейс — из Калининграда до Нестерова.

Останавливаться автобус будет не на всех остановках, а только в Черняховске, Гусеве, в Дивное-Новое и Нестерове.

Отправление от автовокзала Калининграда в 18:00, прибытие в Нестеров в 20:45.

«Этот рейс вводится временно, с целью изучения пассажиропотока. Для того, чтобы рейс стал постоянным, необходимо понять насколько он будет востребован у жителей Калининградской области», — пояснили в Мининфраструктуры региона.