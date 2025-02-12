С 15 февраля вводится дополнительный рейс автобуса № 583

С 15 февраля вводится временный дополнительный рейс автобуса № 583 «пос. Чернышевское — Калининград».
Решение ввести дополнительный рейс было принято по поручению губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных по итогам рабочего выезда в Нестеров.
На встрече с местными жителями люди пожаловались, что по выходным нужен дополнительный вечерний рейс из Калининграда.
С 15 февраля автобус № 583, по субботам и воскресеньям будет выполнять укороченный рейс — из Калининграда до Нестерова.
Останавливаться автобус будет не на всех остановках, а только в Черняховске, Гусеве, в Дивное-Новое и Нестерове.
Отправление от автовокзала Калининграда в 18:00, прибытие в Нестеров в 20:45.
«Этот рейс вводится временно, с целью изучения пассажиропотока. Для того, чтобы рейс стал постоянным, необходимо понять насколько он будет востребован у жителей Калининградской области», — пояснили в Мининфраструктуры региона.