В Антарктиде обнаружили масштабные выбросы метана

По ее версии, ученые на борту судна Sarmiento de Gamboa наблюдали выбросы метана в океане длиной до 700 м и шириной до 70 м. Как пишет издание, эти выбросы могут стать «бомбой для климата планеты». Уточняется, что ученые отправились в экспедицию 12 января. Это соединение накопилось в морских недрах около 20 тыс. лет назад в результате разложения органического вещества в виде гидратов метана, пишет издание. «Это как лед, который можно поджечь, и он будет гореть», — отметил Урхелес.