У науки женское лицо. Истории трех выдающихся девушек-ученых из России

Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО (The UNESCO Institute for Statistics; UIS), в 2017 году в сфере исследований и разработок по всему миру было представлено всего около 30% женщин.
И хотя процент девушек и женщин в науке постепенно увеличивается (например, в странах Евросоюза в 2022 году число женщин — ученых и инженеров увеличилось до 41%: в численном эквиваленте их стало на 310 тыс. больше, по сравнению с 2021 годом), говорить о гендерном равенстве в этой области пока рано. Несмотря на то что в современных школах больше девочек, чем когда-либо, они все еще не представлены в так называемом STEM (это обобщающий термин, который применяют для обозначения нескольких направлений познания, включающих науку, технологии, инженерию и математику). Согласно докладу ООН 2023 года, всего 35% выпускников-бакалавров среди девушек получают степень в областях, связанных со STEM. А число женщин в передовых, инновационных областях науки, например в сферах изучения искусственного интеллекта, еще меньше, лишь каждый пятый специалист.
Вероятнее всего, столь разительное гендерное неравенство связано с тем, что стереотипы относительно девушек и женщин в науке глубоко укоренились в обществе, замечает генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.
В России женщины в науке всегда играли значимую роль. Как отметила заместитель главы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова в ходе Евразийского женского форума 2021 года, в медицинских и гуманитарных науках доля женщин составляет более 65%, а в математических, естественных и сельскохозяйственных — чуть более 50%. И хотя согласно анализу директора России? ского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-техническои? сфере Ирины Ильиной, в период с 2015 по 2022 год количество женщин-исследователей несколько сократилось, среди докторов и кандидатов наук их стало немного больше. Кроме того, согласно опросу ВЦИОМ 2025 года, целенаправленный интерес к достижениям российской науки больше проявляют мужчины (30% против 18% женщин).
Решение же проблемы гендерного неравенства остается одной из ведущих задач для современного научного сообщества: защищая интересы девушек в научно-технологической сфере, можно создать инклюзивную и комфортную рабочую атмосферу, а главное — среду, способствующую формированию инноваций и новых, креативных подходов к поставленным вопросам. Некоторые исследования и вовсе показывают, что высокая доля женщин в команде повышает коллективный интеллект.
Вот несколько вдохновляющих историй о том, как женщины смогли совершить грандиозные научные прорывы, несмотря на неблагоприятные для этого обстоятельства.
Госпожа Пенициллин. История Зинаиды Ермольевой.
Великий советский ученый, микробиолог и эпидемиолог Зинаида Ермольева родилась в 1898 году на хуторе области Войска Донского (сейчас — город Фролово Волгоградской области). В 1915 году с золотой медалью окончила Мариинскую женскую гимназию в Новочеркасске и решила стать врачом. А в 1916 году, после того как в Ростов-на-Дону из Варшавы эвакуировался Женский медицинский институт, поступила туда на первый курс.
Ермольева отличалась особым усердием при обучении: как вспоминает сама микробиолог, будучи студенткой, она нередко тайком пробиралась в лабораторию еще до ее открытия, чтобы провести дополнительные пару часов за экспериментами.
Зинаида быстро поняла, что больше всего ей интересна микробиология — именно ей она посвятила свою научную карьеру. Она занималась под руководством выдающихся наставников, в частности микробиолога и эпидемиолога Владимира Барыкина, который специализировался на возбудителях холеры. От этого недуга в 1893 году скончался любимый композитор Зинаиды, Чайковский. Именно это в свое время вдохновило Ермольеву уйти в медицину: женщина хотела найти лекарство от страшной болезни и не допустить, чтобы еще больше людей погибло от этой инфекции.
В 1921 году Зинаида Ермольева успешно окончила институт и осталась в учебном заведении в качестве ассистента кафедры микробиологии, позже в том же году ее назначили заведующей отделением Ростовского бактериологического института, сегодня — ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора.
А в 1922 году Ермольева столкнулась со своим врагом лицом к лицу: на Дону началась эпидемия холеры. Возбудителем недуга был не классический холерный вибрион, а похожая на него бактерия, холероподобный вибрион. Тогда 24-летняя Зинаида провела смелый эксперимент: выделила бактерию из водопроводной воды, после чего выпила жидкость с растворенными в ней микроорганизмами. Все, чтобы доказать, что они способны вызвать холеру. И эксперимент оказался «удачным»: уже через пару часов Ермольевой стало плохо и у нее диагностировали классическую холеру (к счастью, Зинаида смогла побороть болезнь).
Так Ермольева доказала, что некоторые холероподобные вибрионы в желудке человека могут превращаться в истинные холерные вибрионы и провоцировать болезнь. Позже открытые ею светящиеся холероподобные вибрионы получили ее имя, а на основе опытов микробиолога в будущем разработали санитарные нормы хлорирования воды, которые используют до сих пор.
Однако это — не главное достижение Зинаиды Ермольевой. В первую очередь она известна тем, что открыла советский аналог пенициллина. Микробиолог еще в юности заинтересовалась лечебными антибактериальными свойствами плесени: в своих работах она опиралась на исследования Александра Флеминга, который в 1929 году впервые получил пенициллин. Сначала исследования Ермольевой не получили должной поддержки, однако во время Второй мировой войны, когда стало понятно, что пенициллин — лекарство будущего, а на Западе наладили массовое производство, в СССР все еще не было доступа к новому медикаменту. Продавать технологию в Союз не хотели, поэтому перед Ермольевой поставили задачу по разработке отечественного аналога. Микробиолог приступила к исследованиям: вместе с коллегами она проверила в лаборатории множество образцов плесени, пока наконец 93-й по счету образец не показал необходимую активность. Так из плесени со стен бомбоубежища получили советский пенициллин, «Крустозин», причем для его синтеза использовали только отечественное сырье. Когда же в СССР приехал один из создателей западного пенициллина, британский ученый Говард Флори, и привез для сравнения образцы собственного лекарства, оказалось, что советский аналог даже эффективнее предшественника. Флори был впечатлен успехами Ермольевой и назвал ее Госпожой Пенициллин, прозвище закрепилась за Зинаидой в научных кругах. Несмотря на это, Нобелевской премии за открытие пенициллина Зинаида Ермольева, в отличие от Флори, так и не удостоилась: признание микробиолог получила только внутри страны, выиграв Сталинскую премию первой степени, которую позже пожертвовала на строительство истребителя.
На этом научная карьера Ермольевой не остановилась: под ее руководством было разработано еще множество антибиотиков, она до конца жизни возглавляла кафедру микробиологии и лабораторию новых антибиотиков Центрального института усовершенствования врачей (ныне Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования) и Комитет ВОЗ по антибиотикам, опубликовала около 500 научных работ и 6 монографий, подготовила к защите 180 диссертаций, из которых 34 были докторскими. Ученый и микробиолог ушла из жизни 2 декабря 1974 года, оставив нам грандиозное научное наследие и лекарства, которые продолжают спасать жизни людей.
Первая в мире женщина — профессор математики. История Софьи Ковалевской.
Софья Ковалевская родилась в январе 1850 года в Москве. Детство будущий математик провела в поместье Полибино Витебской губернии. Происходившая из интеллигентной семьи (отец Софьи был генерал-лейтенантом, дед со стороны матери — математиком, а со стороны отца — астрономом), Ковалевская с детства была знакома с наукой. Даже ее комната была пророческой: обоев на стены не хватило, поэтому стены обклеили лекциями профессора Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении. Причем, как вспоминает Ковалевская, многие формулы и фразы так врезались ей в память, что позже, когда в 15 лет она приступила к осознанному изучению математики, некоторые понятия давались ей легко, будто она уже их знала.
Сначала Софья получила образование на дому, причем за восемь лет освоила все предметы, которые преподавали в мужских гимназиях. Талант девушки признавали все: профессор Николай Тыртов, друг ее отца, называл девочку гениальной и советовал ей не бросать занятия. Он даже подарил ей учебник по «Элементарному курсу физики» на 14-летие, а также рекомендовал продолжить обучение на курсах в Петербурге.
Так Софья и поступила: в 1866 году Ковалевская переехала в столицу Российской империи и три года обучалась у выдающихся наставников, среди которых был естествоиспытатель Иван Сеченов.
Однако это был максимум, который могла позволить себе женщина в России в XIX веке: поступать в высшие учебные заведения тогда было запрещено, продолжить обучение Софья Ковалевская могла только за рубежом. Однако и тут все было не так просто: заграничный паспорт выдавался только с разрешения родителей или мужа. Отец Софьи не хотел, чтобы дочь продолжила учебу, поэтому Ковалевской пришлось заключить фиктивный брак с Владимиром Ковалевским.
Благодаря этому Софья смогла уехать в Пруссию и продолжить изучать математику и физику: молодая женщина неофициально посещала занятия в местном университете Гейдельберга. В 1870 году Софья Ковалевская поехала в Берлин, где ее наставником стал известный математик Карл Вейерштрасс, причем он поначалу хотел избавиться от студентки. Однако та, решив несколько сложных уравнений, доказала, что достойна обучаться у мастера, и хотя официально посещать лекции ей не позволили, Софья проходила «индивидуальный курс» у профессора.
В 1874 году Ковалевская получила докторскую степень в Геттингенском университете, защитив диссертацию на тему «К теории дифференциальных уравнений в частных производных». Софье в то время было всего 24 года. В ней она доказала теорему Коши-Ковалевской, которую сегодня используют, чтобы рассчитывать движение звезд и спутников на орбите, описывать законы гидродинамики, электромагнитные колебания и даже процессы теплообмена и теплопереноса в атомных электростанциях.
Однако на родине Ковалевскую не приняли и запретили продолжать работать в качестве преподавателя. В результате женщина на шесть долгих лет забросила науку. Случились и ухудшения в отношениях с мужем: супруги охладели друг к другу. В конце концов в 1883 году Владимир Ковалевский покончил с собой, так как нефтяная компания, в которой он работал, обанкротилась и он не мог больше содержать семью. Овдовевшая в 33 года Софья не знала, что делать, однако бывший педагог, профессор Вейерштрасс, помог ей получить место преподавателя математики в Стокгольмском университете — так у Ковалевской появилось прозвище Профессор Соня.
В 1885 году наступил пик карьеры Софьи Ковалевской: она возглавила в университете кафедру механики и начала изучать кристаллы. В тот же период женщина нашла ответ на вопрос о форме и устройстве колец Сатурна. А в 1888 году она удостоилась звания профессора Стокгольмского университета, а в России стала членом-корреспондентом Академии наук. Для того чтобы это стало возможным, пришлось изменить устав Академии, однако острый ум Софьи настолько восхитил химика Пафнутия Чебышёва, что тот настоял на этом решении.
К сожалению, первая женщина — профессор математики ушла из жизни от осложнений после простуды в 1891 году, ей был всего 41 год. Вот что сказала Софья Ковалевская в назидание своим последовательницам в науке: «Несколько лет назад женщин, стремившихся к знанию, было мало — единицы. Теперь нас сотни… Боритесь же за счастье быть самостоятельными, за право жить, работать и творить ради высшего идеала».
«Царица мозга». История Натальи Бехтеревой.
Звезда советской и российской нейрофизиологии Наталья Бехтерева родилась в Ленинграде в 1924 году. Наталья происходила из интеллигентной семьи: ее дедом был сам Владимир Бехтерев, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России. Отец Натальи — Петр Бехтерев — был инженером и изобретателем (к сожалению, в 1937 году его репрессировали и расстреляли). Похожая судьба постигла и мать девочки, врача по образованию, Зинаиду Бехтереву: в 1938 году ее сослали в лагерь в Мордовию.
Так, несмотря на то что в детстве у Бехтеревой даже была гувернантка, Наталья с братом и сестрой попали в детдом. Бехтеревой повезло со школой: директор как-то сказал Наталье, которая училась на тройки, что если она не подтянет учебу, то пойдет работать на завод. Это мотивировало девочку, и она стала отличницей. Во время Великой Отечественной войны она жила в блокадном Ленинграде, а в 1942—1944 годах находилась в эвакуации в Ярославской области и городе Иваново.
В 1947 году Наталья Бехтерева окончила с отличием Первый Ленинградский медицинский институт им. академика И. П. Павлова. А с 1947 по 1949 год училась в аспирантуре Института центральной нервной системы Академии медицинских наук СССР (в 1950 году вошел в состав Института физиологии им. И. П. Павлова Академии наук СССР). В 1951 году получила степень кандидата биологических наук, а в 1959-м — доктора медицинских наук.
Всю жизнь Наталья Бехтерева посвятила исследованию принципов деятельности головного мозга, в особенности физиологических основ психической деятельности. Так, Наталья Бехтерева стала первой в России, кто предложил метод вживленных электродов для диагностики и лечения психических заболеваний. Например, с помощью этого метода, как отмечает сама Бехтерева в интервью, можно распознавать очаги эпилепсии в глубине височных долей. Однако для своего времени идеи Натальи были слишком передовыми: врачи не были готовы так рисковать. Но Наталья верила в свои методы и была готова помочь даже самым тяжелым пациентам. Например, благодаря вживлению электрода в мозг удалось помочь молодой учительнице математики 35 лет с паркинсонизмом, которая уже забыла, что такое круг и квадрат. По рассказам сына Бехтеревой Святослава Медведева, вживление электродов обеспечило пациентке еще 20 лет нормальной жизни.
Однако несмотря на все достижения и степени (в 1975 году стала академиком АМН СССР (впоследствии РАМН), а 1981 году — академиком АН СССР), Наталья Бехтерева была известна тем, что верила в мистику и магию. В частности, она проводила эксперименты по проверке экстрасенсорных способностей и считала, что необходимо изучать феномен Ванги и Кашпировского. В особенности увлечение Бехтеревой паранормальными явлениями усилилось после гибели мужа, Ивана Каштеляна, с которым они очень любили друг друга, и сына Ивана от первого брака, который был «бесконечно любим» Бехтеревой.
Однако даже в этом она оставалась ученым и верила, что то, что сегодня принято считать фантазией, однажды можно будет объяснить с точки зрения науки.
Наталья Бехтерева умерла 22 июня 2008 года: в ее наследие входит более 360 научных работ, среди которых 14 монографий, а также оригинальная научная школа в области физиологии здорового и больного мозга человека.
Мария Богрянова.