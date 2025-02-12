У науки женское лицо. Истории трех выдающихся девушек-ученых из России

Однако это — не главное достижение Зинаиды Ермольевой. В первую очередь она известна тем, что открыла советский аналог пенициллина. Микробиолог еще в юности заинтересовалась лечебными антибактериальными свойствами плесени: в своих работах она опиралась на исследования Александра Флеминга, который в 1929 году впервые получил пенициллин. Сначала исследования Ермольевой не получили должной поддержки, однако во время Второй мировой войны, когда стало понятно, что пенициллин — лекарство будущего, а на Западе наладили массовое производство, в СССР все еще не было доступа к новому медикаменту. Продавать технологию в Союз не хотели, поэтому перед Ермольевой поставили задачу по разработке отечественного аналога. Микробиолог приступила к исследованиям: вместе с коллегами она проверила в лаборатории множество образцов плесени, пока наконец 93-й по счету образец не показал необходимую активность. Так из плесени со стен бомбоубежища получили советский пенициллин, «Крустозин», причем для его синтеза использовали только отечественное сырье. Когда же в СССР приехал один из создателей западного пенициллина, британский ученый Говард Флори, и привез для сравнения образцы собственного лекарства, оказалось, что советский аналог даже эффективнее предшественника. Флори был впечатлен успехами Ермольевой и назвал ее Госпожой Пенициллин, прозвище закрепилась за Зинаидой в научных кругах. Несмотря на это, Нобелевской премии за открытие пенициллина Зинаида Ермольева, в отличие от Флори, так и не удостоилась: признание микробиолог получила только внутри страны, выиграв Сталинскую премию первой степени, которую позже пожертвовала на строительство истребителя.