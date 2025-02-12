Пьяный минчанин разбил во дворе мешавшие ему пройти машины

В Минске мужчина повредил машины во дворе, которые ему мешали пройти, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратились очевидцы, заявившие, что неизвестный мужчина бьет машины, припаркованные во дворе дома. По горячим следам правоохранители задержали 30-летнего минчанина.
Мужчина сказал, что был пьяным, а машины, которые он повредил, мешали ему пройти. Поэтому подозреваемый разбил кулаком боковые стекла в двух иномарках.
Ранее фигурант уже был судим. Сейчас ему грозит срок за хулиганство.
Еще в Шумилинском районе задержан стрелявший из охотничьего ружья по дому знакомых мужчина: «Конфликт перерос в стрельбу».
Также ОМОН задержал охотника, стрелявшего по дому соседки в Шумилино.