В Ростовской области почти на 80% увеличилась численность копытных животных

В Ростовской области благодаря работе по сохранению и воспроизводству видов ежегодно увеличивается количество животных, выпускаемых в естественную среду обитания. Об этом на презентации третьего издания донской Красной книги рассказал глава минприроды региона Михаил Фишкин.
— Ежегодно увеличивается количество животных, выпускаемых в естественную среду обитания. С 2014 по 2024 год этот показатель вырос с 3,6 тысячи до 15 тысяч особей. Численность копытных в охотугодьях за десять лет увеличилась на 79%, — отметил Михаил Фишкин.
Министр подчеркнул, что работа по сохранению биоразнообразия будет продолжена. На Дону планируют полезные экопроекты, а также будут внимательно следить за краснокнижными животными.
— Если сравнить два издания Красной книги, то по объектам животного мира всего исключено 16 видов, впервые включено 53 вида. По объектам растительного мира исключено 37 видов, впервые включено 25 видов, — отметил Михаил Фишкин.
Напомним, третье издание Красной книги Ростовской области вышло в двух томах, они посвящены редким животным, а также растениям и грибам. Всего в обновленный список внесли 254 представителя животного мира и 261 вид растений. Изначально Красная книга региона была учреждена в 2003 году. Ее разрешено переиздавать не реже одного раза в десять лет.