В Ростовской области почти на 80% увеличилась численность копытных животных

Напомним, третье издание Красной книги Ростовской области вышло в двух томах, они посвящены редким животным, а также растениям и грибам. Всего в обновленный список внесли 254 представителя животного мира и 261 вид растений. Изначально Красная книга региона была учреждена в 2003 году. Ее разрешено переиздавать не реже одного раза в десять лет.