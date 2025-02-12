Утверждены даты запрета продажи алкоголя в 2025 году в территориях Прикамья

Даты запрета продажи алкоголя в 2025 году в разных округах Пермского края были утверждены правительством региона, сообщает Business-Class.
Как рассказывает издание, постановление об ограничениях было опубликовано на сайте краевого правительства. Согласно документу, в установленные праздничные дни на территории муниципалитета будет запрещена реализация крепких и слабоалкогольных напитков (за исключением общепита).
В частности, документ коснётся Дней городов, сёл и посёлков, который во многих территориях отмечают 28 июня. Кроме того, в этот перечень вошли религиозные и профессиональные праздники.
Весной 2025 года запрет будет действовать 2 марта в Краснокамске в честь Масленицы, а также в Бардымском округе 15 и 30 марта в честь праздников Навруз и Ураза-Байрам. 24 мая алкоголь нельзя будет приобрести в селе Кочёво, в котором будет отмечаться день села.
В июне Бардымский округ будет отмечать праздники Курбан-байрам и «Барда зиен», из-за которых продажу алкоголя запретят 6 и 14 июня. 27 июня запрет на алкоголь будет действовать сразу в нескольких муниципалитетах из-за дня города и дня молодёжи. Ограничение коснётся Бардымского, Куединского, Лысьвенского муниципальных округов, Добрянки, Полазны, села Кочёво, Краснокамска, Кунгура, Нытвы, Соликамска, Губахинского муниципального округа, ЗАТО «Звездный», Чёрмоза, Красновишерска, Осы, Очёра, Суксуна и посёлка Майкор.
На следующий день 28 июня ограничение будет действовать в селе Чайка и Большесосновском округе. В июле день города с запретом на алкоголь отметят в Кизеле, Кунгуре, Кудымкаре, Чердыни и Нытве, а также в посёлке Пожва и селе Юсьва. В августе день шахтёра отметят в Соликамске и Губахинском округе. А 13 сентября продажу запретят в день города Краснокамска.