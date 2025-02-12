Утверждены даты запрета продажи алкоголя в 2025 году в территориях Прикамья

На следующий день 28 июня ограничение будет действовать в селе Чайка и Большесосновском округе. В июле день города с запретом на алкоголь отметят в Кизеле, Кунгуре, Кудымкаре, Чердыни и Нытве, а также в посёлке Пожва и селе Юсьва. В августе день шахтёра отметят в Соликамске и Губахинском округе. А 13 сентября продажу запретят в день города Краснокамска.