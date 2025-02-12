Растительные полисахариды могут помочь в лечении черепно-мозговых травм

ПЯТИГОРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Исследователи в Пятигорске изучают новые перспективные подходы в лечении черепно-мозговых травм. Особым терапевтическим потенциалом могут обладать растительные полисахаридные комплексы, сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» заведующий кафедрой фармакологии с курсом клинической фармакологии Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала Волгоградского государственного медуниверситета (ПМФИ-филиал ВолгГМУ) Дмитрий Поздняков.
«У нас все, что связано с нейро, это не только болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, но и вспомогательная терапия инсультов, циркуляторная энцефалопатия и черепно-мозговые травмы. Наработки у нас в основном связаны с использованием растительных ресурсов, которые у нас произрастают на Северном Кавказе. Упор делаем на отчасти балластные продукты, которым не так сильно уделялось внимание, это растительные полисахариды. Сейчас дело на этапе изучения токсичности, 30−40% доклинических исследований выполнено, надеемся, что скоро это перейдет в клинику», — сказал Поздняков.
По словам спикера, толчком к этим исследованиям послужил опыт китайских ученых, которые при исследовании отходов водорослей обнаружили эффективность лечения болезни Альцгеймера. По итогам третьего этапа клинических исследований результаты были весьма успешными, добавил Поздняков.
«Полисахариды долгое время оставались достаточно недооцененной группой фармакологически активных веществ. В основном они использовались в комплексном лечении респираторных заболеваний, их до сих пор не рассматривали в качестве средств терапии черепно-мозговых травм», — заявил Поздняков.
Как рассказали в ПМФИ-филиале ВолгМУ, для исследования ученые кафедр органической химии и фармакологии с курсом клинической фармакологии использовали полисахаридные комплексы, выделенные из растений-полупаразитов. Они обладают оптимальной моносахаридной последовательностью, что повышает их терапевтический потенциал. Согласно результатам исследований, полученные полисахариды подавляют развитие воспалительных процессов и накопление патологичных форм белков, таких как тау-белок, говорится в сообщении.