Растительные полисахариды могут помочь в лечении черепно-мозговых травм

«У нас все, что связано с нейро, это не только болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, но и вспомогательная терапия инсультов, циркуляторная энцефалопатия и черепно-мозговые травмы. Наработки у нас в основном связаны с использованием растительных ресурсов, которые у нас произрастают на Северном Кавказе. Упор делаем на отчасти балластные продукты, которым не так сильно уделялось внимание, это растительные полисахариды. Сейчас дело на этапе изучения токсичности, 30−40% доклинических исследований выполнено, надеемся, что скоро это перейдет в клинику», — сказал Поздняков.