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В городских автобусах тестируют новые терминалы оплаты

До конца месяца ими оснастят весь общественный транспорт.

Источник: Администрация Калининграда

В городских автобусах начали появляться новые терминалы оплаты, до конца месяца ими оснастят весь общественный транспорт.

Как сообщили в городской администрации, сейчас оборудование работает в тестовом режиме и принимает только банковские карты.

По «Волне Балтики» пока купить билет можно у кондуктора или водителя, но после наладки приборов все они начнут принимать и транспортную карту.

У пассажиров дополнительно также появятся способы расплатиться через СБП при помощи мобильного приложения или телеграмм-бота.