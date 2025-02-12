В городских автобусах тестируют новые терминалы оплаты

В городских автобусах начали появляться новые терминалы оплаты, до конца месяца ими оснастят весь общественный транспорт.
Как сообщили в городской администрации, сейчас оборудование работает в тестовом режиме и принимает только банковские карты.
По «Волне Балтики» пока купить билет можно у кондуктора или водителя, но после наладки приборов все они начнут принимать и транспортную карту.
У пассажиров дополнительно также появятся способы расплатиться через СБП при помощи мобильного приложения или телеграмм-бота.