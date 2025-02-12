В Омской области сократился миграционный отток населения

По данным Росстата, за 11 месяцев 2024 года в регион прибыли 31 982 человека, а выбыли —33 837. Миграционная убыль в 2024 году составила 1 855 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года эта цифра была существенно больше — 4 877.