В Омской области сократился миграционный отток населения

Росстат опубликовал статистические данные о миграции населения по регионам России за период с января по ноябрь 2024 года. Омская область улучшила свои показатели в сравнении с прошлым годом и заняла лишь шестую строчку среди регионов России.
По данным Росстата, за 11 месяцев 2024 года в регион прибыли 31 982 человека, а выбыли —33 837. Миграционная убыль в 2024 году составила 1 855 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года эта цифра была существенно больше — 4 877.
Среди регионов России, где за период с января по ноябрь 2024 года была зафиксирована наибольшая миграционная убыль населения названы следующие: Белгородская (-6 662), Иркутская (-3 067), Волгоградская (-2 425), Курская (-2 253) и Мурманская (-2 067) области.
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