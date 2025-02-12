Минчанин умер от шестикратного превышения токсической дозы метилового спирта

Эксперты установили, что минчанин умер из-за острого отравления метиловым спиртом. В организме мужчины была установлена токсическая концентрация метанола — 5969 микрограмма на миллилитр. При этом летальная токсическая концентрация метилового спирта обычно составляет 900 микрограммов на миллилитр и более.