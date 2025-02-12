Минчанин умер от шестикратного превышения токсической дозы метилового спирта

В Минске мужчина умер в результате шестикратной токсической концентрации метилового спирта, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Так, в милицию в конце декабря обратились очевидцы, обнаружившие в квартире труп мужчины, 1975 года рождения. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.
Эксперты установили, что минчанин умер из-за острого отравления метиловым спиртом. В организме мужчины была установлена токсическая концентрация метанола — 5969 микрограмма на миллилитр. При этом летальная токсическая концентрация метилового спирта обычно составляет 900 микрограммов на миллилитр и более.
— Метиловый спирт, хоть и похож на этиловый по вкусу и запаху, также вызывает опьянение и крайне опасен для человека, — напомнили в ГКСЭ.
Тем временем пьяный минчанин разбил во дворе мешавшие ему пройти машины.
Еще в Шумилинском районе задержан стрелявший из охотничьего ружья по дому знакомых мужчина: «Конфликт перерос в стрельбу». Также ОМОН задержал охотника, стрелявшего по дому соседки в Шумилино.