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Минчанин умер от шестикратного превышения токсической дозы метилового спирта

Минчанин умер в квартире, выпив метиловый спирт.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мужчина умер в результате шестикратной токсической концентрации метилового спирта, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Так, в милицию в конце декабря обратились очевидцы, обнаружившие в квартире труп мужчины, 1975 года рождения. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Эксперты установили, что минчанин умер из-за острого отравления метиловым спиртом. В организме мужчины была установлена токсическая концентрация метанола — 5969 микрограмма на миллилитр. При этом летальная токсическая концентрация метилового спирта обычно составляет 900 микрограммов на миллилитр и более.

— Метиловый спирт, хоть и похож на этиловый по вкусу и запаху, также вызывает опьянение и крайне опасен для человека, — напомнили в ГКСЭ.

Тем временем пьяный минчанин разбил во дворе мешавшие ему пройти машины.

Еще в Шумилинском районе задержан стрелявший из охотничьего ружья по дому знакомых мужчина: «Конфликт перерос в стрельбу». Также ОМОН задержал охотника, стрелявшего по дому соседки в Шумилино.