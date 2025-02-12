32 тысячи девятиклассников пройдут итоговое собеседование в Иркутской области

В Иркутской области 32 тысячи девятиклассников пройдут итоговое собеседование. Оно необходимо для допуска к сдаче ГИА. Об этом сообщили в Минобразования региона. Собеседование проходит на базе школ учащихся. В класс будет заходить один человек, где с ним побеседует педагог. В это время второй оценит речь. Чтобы успешно пройти испытание необходимо набрать не менее 10 баллов.