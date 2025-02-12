32 тысячи девятиклассников пройдут итоговое собеседование в Иркутской области

В Иркутской области 32 тысячи девятиклассников пройдут итоговое собеседование. Оно необходимо для допуска к сдаче ГИА. Об этом сообщили в Минобразования региона. Собеседование проходит на базе школ учащихся. В класс будет заходить один человек, где с ним побеседует педагог. В это время второй оценит речь. Чтобы успешно пройти испытание необходимо набрать не менее 10 баллов.
— Каждому отводится 15 минут на четыре задания. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов продолжительность процедуры увеличивается на 30 минут, — поделились в министерстве.
Итоги собеседования огласят до 21 февраля. Также предусмотрены дни для дополнительной сдачи. Это 12 марта и 21 апреля. Пройти испытание весной могут те школьники, которые не смогли сдать его в феврале по уважительным причинам или болезни.