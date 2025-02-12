Проходящие по делу о теракте на Крамском мосту отказались признавать свою вину

Все восемь обвиняемых в причастности к теракту на Крымском мосту отказались признавать свою вину. Об этом после заседания, которое прошло в Южном окружном военном суде, рассказал адвокат Гасан Раджабов.
— Они (подсудимые — прим. ред.) вину не признают, — сообщил защитник подсудимых.
Также он рассказал, что сторона защиты хотела, чтобы процесс шел в открытом режиме. Однако, как стало известно от пресс-службы суда, судья принял решение проводить заседания в закрытом режиме.
Во время первого заседания были рассмотрены документы с грифом «для служебного пользования».
Напомним, что теракт на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. По данным следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные люди создали группу и вовлекли в нее еще других участников. Потом они скрыли под пленкой взрывчатку, с которой ехал по Крымскому мосту водитель, ни о чем не подозревавший. ОТ произошедшего взрыва он еще четверо человек, которые были в соседней машине, погибли.