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Проходящие по делу о теракте на Крамском мосту отказались признавать свою вину

Судебный процесс по делу о теракте на Крымском мосту сделали закрытым.

Источник: Комсомольская правда

Все восемь обвиняемых в причастности к теракту на Крымском мосту отказались признавать свою вину. Об этом после заседания, которое прошло в Южном окружном военном суде, рассказал адвокат Гасан Раджабов.

— Они (подсудимые — прим. ред.) вину не признают, — сообщил защитник подсудимых.

Также он рассказал, что сторона защиты хотела, чтобы процесс шел в открытом режиме. Однако, как стало известно от пресс-службы суда, судья принял решение проводить заседания в закрытом режиме.

Во время первого заседания были рассмотрены документы с грифом «для служебного пользования».

Напомним, что теракт на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. По данным следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные люди создали группу и вовлекли в нее еще других участников. Потом они скрыли под пленкой взрывчатку, с которой ехал по Крымскому мосту водитель, ни о чем не подозревавший. ОТ произошедшего взрыва он еще четверо человек, которые были в соседней машине, погибли.