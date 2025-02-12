Проходящие по делу о теракте на Крамском мосту отказались признавать свою вину

Напомним, что теракт на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. По данным следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные люди создали группу и вовлекли в нее еще других участников. Потом они скрыли под пленкой взрывчатку, с которой ехал по Крымскому мосту водитель, ни о чем не подозревавший. ОТ произошедшего взрыва он еще четверо человек, которые были в соседней машине, погибли.