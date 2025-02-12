В РФ планируют создать мРНК-платформу для противораковых вакцин

«Сейчас первый уровень — это либо лучевая терапия, либо химиотерапия, если она не помогает — еще одна терапия. И только либо третья, либо четвертая ступень — это разрешение иммунотерапии. Это новая страница в лечении. Когда-то мы с вами сифилис лечили ядами, если серьезно посмотреть на химиотерапию сегодня — это выглядит примерно также. Да, это помогает, люди выздоравливают и выживают, но с точки зрения влияния на организм — это примерно также. Очень хочется, чтобы онкология перешла в разряд заболеваний, тяжелых, но не смертельных и излечимых — чтобы несколько уколов могло помочь человеку излечиться», — рассказала Ведунова.