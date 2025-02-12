В РФ планируют создать мРНК-платформу для противораковых вакцин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) планируют к концу 2025 года создать первую мРНК-платформу для противораковых вакцин, которая активирует иммунную систему для борьбы с раковыми клетками, сообщила ТАСС директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.
«Сейчас первый уровень — это либо лучевая терапия, либо химиотерапия, если она не помогает — еще одна терапия. И только либо третья, либо четвертая ступень — это разрешение иммунотерапии. Это новая страница в лечении. Когда-то мы с вами сифилис лечили ядами, если серьезно посмотреть на химиотерапию сегодня — это выглядит примерно также. Да, это помогает, люди выздоравливают и выживают, но с точки зрения влияния на организм — это примерно также. Очень хочется, чтобы онкология перешла в разряд заболеваний, тяжелых, но не смертельных и излечимых — чтобы несколько уколов могло помочь человеку излечиться», — рассказала Ведунова.
Суть разработки.
Проект, по словам Ведуновой, имеет большое значение еще и потому, что борьба с онкологией традиционными, существующими, методами не столь эффективна. Сейчас есть несколько методов, которые позволяют активировать иммунную систему, направлять ее на конкретную опухоль, это дает надежду человеку на излечение даже на поздней стадии, когда в организме уже образовалось большое количество маленьких метастаз, либо они располагаются в труднодоступных местах, объяснила Ведунова.
Один из вариантов «взломать» защиту опухолевых клеток, чтобы организм сам начал борьбу с раковыми клетками — это как раз РНК-вакцины. «У нас при поддержке нижегородского Научно-образовательного центра получилось собрать такой конструкт РНК, который наши клетки воспринимают как свой, не пытаются бороться», — рассказала директор института.
Доставить эту РНК к клетке в некоторых случаях очень сложно, потому что организм защищает нас от различных вирусов и всю чужеродную ДНК и РНК старается разрушить. Для того, чтобы защитить человека от собственной защиты, ученые должны РНК поместить в специальную оболочку — так называемый наноконтейнер.
«Сейчас нам это практически удалось, мы находимся на стадии, когда тестируем эти самые наноконтейнеры, чтобы они были не токсичными для наших клеток, не разлагались в организме. Когда это все будет завершено, то у нас появится наша первая РНК-платформа в таком специализированном наноконтейнере», — добавила Ведунова.
Сейчас идет работа над защитой от разрушения липидного компонента наноконтейнеров от агрессивной среды при попадании в организм. «Летом начнутся испытания с интеграцией мРНК-платформы и контейнеров», — уточнил директор Центра инновационного развития ННГУ, завкафедрой аналитической химии Александр Князев.
Персональная медицина.
Эта платформа станет в том числе основой не только для создания персонифицированных вакцин от онкологии, но и платформой для новой персонифицированной медицины в целом, обратил внимание директор ООО НПФ «Реабилитационные технологии» Александр Емельянов.