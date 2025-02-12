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Строительство 5-го моста через Оку в Нижнем Новгороде стартует в 2025 году

В Нижнем Новгороде в 2025 году приступят к строительству пятого моста через Оку, который соединит Приокский и Автозаводский районы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в ООО «КСК № 11». Новая переправа станет частью четвертой очереди дублера проспекта Гагарина, строительство которого стартовало прошлой весной. Работы будут вестись в рамках концессионного соглашения между подрядчиком и правительством региона. Запуск строительства зависит от поступления федерального финансирования.

Предварительная стоимость проекта — 39 млрд рублей.

Точные сроки пока не объявлены, но по плану на возведение объекта отводится 45,5 месяца. В этот период построят мостовой переход протяженностью 1 035 метров, состоящий из двух пролетных строений.

Напомним, что разговоры о строительстве пятого моста в Нижнем Новгороде ведутся не первый год. Были планы приступить к возведению переправы еще в 2022 году, но не срослось. Сообщалось, что проезд по дублеру проспекта Гагарина подумывают сделать платным.

строительство