Строительство 5-го моста через Оку в Нижнем Новгороде стартует в 2025 году

Напомним, что разговоры о строительстве пятого моста в Нижнем Новгороде ведутся не первый год. Были планы приступить к возведению переправы еще в 2022 году, но не срослось. Сообщалось, что проезд по дублеру проспекта Гагарина подумывают сделать платным.