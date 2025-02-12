С экс-депутата Омского горсовета Горностаевой требуют 487,5 млн рублей

Омский областной суд подтвердил законность принятого ранее решения о взыскании с бывшего депутата Омского городского Совета Ларисы Горностаевой 487,5 млн рублей. Сумма сложилась исходя из объема невыплаченных налогов и акцизов за продажу алкогольной продукции.
В 2023 году экс-депутат Омского городского Совета Горностаева обвинялась в сокрытии от государства доходов от продажи алкоголя. Как выяснило следствие, ее компания нелегально сбывала продукцию и скрыла от государства 396 млн выплат по акцизам и 91 млн по НДС. Тогда дело это было закрыто за истечением срока давности.
Прокуратура не согласилась с таким результатом и инициировала новое разбирательство, уже в рамках гражданского иска. Ленинский районный суд этот иск удовлетворил, несмотря на поданную апелляцию, областной суд оставил это решение без изменения.
«Определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда решение районного суда оставлено без изменения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В мае 2024 года компанию ООО «Сибирский стандарт», которой владеет Лариса Горностаева, признали «недействующим юридическим лицом».