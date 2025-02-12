С экс-депутата Омского горсовета Горностаевой требуют 487,5 млн рублей

В 2023 году экс-депутат Омского городского Совета Горностаева обвинялась в сокрытии от государства доходов от продажи алкоголя. Как выяснило следствие, ее компания нелегально сбывала продукцию и скрыла от государства 396 млн выплат по акцизам и 91 млн по НДС. Тогда дело это было закрыто за истечением срока давности.