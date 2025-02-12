Владимир Ревенко сложил полномочия главы ростовского «Газпрома»

С 2011 по 2016 годы управленец был заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», а еще раньше занимал руководящие должности на предприятиях. Окончил Новороссийскую государственную морскую академию. Был награжден орденом Почета Российской Федерации.