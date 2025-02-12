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Владимир Ревенко сложил полномочия главы ростовского «Газпрома»

Генеральный директор ростовского «Газпрома» покинул должность.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пост генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» покинул Владимир Ревенко. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Владимир Ревенко возглавлял газовые структуры с 2016 года. Сейчас является руководителем фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области.

С 2011 по 2016 годы управленец был заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», а еще раньше занимал руководящие должности на предприятиях. Окончил Новороссийскую государственную морскую академию. Был награжден орденом Почета Российской Федерации.

Добавим, судя по данным сайта ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», исполняющим обязанности генерального директора назначили Илью Сафронова.