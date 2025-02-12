Ученые СКФО создают устройство регистрации частиц для коллайдера NICA

«Команда физиков занимается осуществлением работ по эксперименту MPD на ускорительном комплексе NICA. Проект идет в сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований, где в текущем году ожидается запуск первого российского коллайдера. Наши ученые разрабатывают устройство для регистрации тяжелых ионов и элементарных частиц. Это пригодится в том числе для развития космической промышленности», — сказал он на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» о перспективных исследованиях ученых Северного Кавказа.