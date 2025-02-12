Ученые СКФО создают устройство регистрации частиц для коллайдера NICA

ПЯТИГОРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Команда физиков Северо-Осетинского госуниверситета им. Коста Хетагурова разработает устройство для регистрации тяжелых ионов и элементарных частиц для строящегося в Дубне коллайдера NICA. Об этом сообщил проректор по научной деятельности вуза Тенгиз Тиникашвили.
«Команда физиков занимается осуществлением работ по эксперименту MPD на ускорительном комплексе NICA. Проект идет в сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований, где в текущем году ожидается запуск первого российского коллайдера. Наши ученые разрабатывают устройство для регистрации тяжелых ионов и элементарных частиц. Это пригодится в том числе для развития космической промышленности», — сказал он на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» о перспективных исследованиях ученых Северного Кавказа.
Суперколлайдер NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — это ускорительный комплекс, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Россия) для изучения свойств плотной барионной материи. С помощью NICA планируется воссоздать и исследовать кварк-глюонную плазму — особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная десятитысячные доли секунд после Большого взрыва.