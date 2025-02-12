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Из-за патриотической акции в Уфе закроют верхнюю парковку амфитеатра возле Конгресс-холла «Торатау»

В Уфе на пять часов перекроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау».

Источник: Комсомольская правда

Завтра днем, 13 февраля, в Уфе на пять часов перекроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

На период подготовки и проведения патриотической акции, которая посвящена специальной военной операции, с 16:00 до 21:00 будет перекрыта верхняя парковка амфитеатра по улице Генерал-губернатора Перовского.

Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы Башкирии на этот период выбрать альтернативные места для стоянки своих автомобилей.

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