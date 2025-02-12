Из-за патриотической акции в Уфе закроют верхнюю парковку амфитеатра возле Конгресс-холла «Торатау»

Завтра днем, 13 февраля, в Уфе на пять часов перекроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
На период подготовки и проведения патриотической акции, которая посвящена специальной военной операции, с 16:00 до 21:00 будет перекрыта верхняя парковка амфитеатра по улице Генерал-губернатора Перовского.
Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы Башкирии на этот период выбрать альтернативные места для стоянки своих автомобилей.
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