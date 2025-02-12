В Петербурге и Ленобласти происходит естественная убыль населения

Одной из основных причин снижения рождаемости является уменьшение численности населения репродуктивного возраста. В частности, количество женщин в возрасте 16−29 лет в Санкт-Петербурге с 2016 года сократилось на 18%. Кроме того, женщины стали рожать более поздно. В 2023 году средний возраст матерей в Петербурге достиг 29 лет, что выше среднего по России.