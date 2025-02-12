На Северном Кавказе ученые применили фитопрепараты для лечения атеросклероза

ПЯТИГОРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Биологи Северо-Осетинского госуниверситета им. Коста Хетагурова применили комплексную фитотерапию для лечения атеросклероза. Результатом исследований станет производство капсул на растительной основе, сообщил проректор по научной деятельности вуза Тенгиз Тиникашвили.
«Экстракты приготавливаются из растений, которые привезены из Никитского ботанического сада. У команды есть предварительные обнадеживающие результаты. Первый этап исследовательской работы будет завершен в мае — июне текущего года. В перспективе мы планируем производство капсул на основе растительного сырья для лечения атеросклероза», — сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» о перспективных исследованиях ученых Северного Кавказа.
Проректор по научной деятельности отметил, что биологи ведут поиск и оценку эффективности фитопрепаратов, которые могут применяться при лечении заболевания. «Проект направлен на оценку эффективности комплексной фитотерапии атеросклероза, а также оценку безопасности этой фитотерапии в рамках доклинических исследований», — пояснил Тиникашвили.
Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН основан в Крыму в 1811 году. Является крупным научно-исследовательским институтом биологического и сельскохозяйственного профиля и популярной туристической достопримечательностью.