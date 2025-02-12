На Северном Кавказе ученые применили фитопрепараты для лечения атеросклероза

«Экстракты приготавливаются из растений, которые привезены из Никитского ботанического сада. У команды есть предварительные обнадеживающие результаты. Первый этап исследовательской работы будет завершен в мае — июне текущего года. В перспективе мы планируем производство капсул на основе растительного сырья для лечения атеросклероза», — сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» о перспективных исследованиях ученых Северного Кавказа.