В Вологде обнаружили медную иконку времен становления Московии

Как отмечают ученые, по стилистике и иконографии данная иконка относится к XIV или XV веку нашей эры, однако учитывая технику ее изготовления, она могла быть изготовлена примерно на век позже. При этом археологи сомневаются, что она могла быть изготовлена уже в XVII веке, так как после Смутного времени такие произведения русской христианской металлопластики уже не тиражировались. Это говорит в пользу того, что иконка принадлежала одним из первых священнослужителей Архиерейского двора, подытожили исследователи.