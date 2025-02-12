В Вологде обнаружили медную иконку времен становления Московии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские археологи обнаружили во время раскопок на территории комплекса зданий Архиерейского двора в Вологде крайне редкую иконку из медного сплава, на которой изображен сюжет «Снятие с Креста». Она была изготовлена в XV или XVI вв., в эпоху становления Московского царства, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
«В основе изображения иконки положено событие из Писания, когда Спаситель был снят с креста его тайным учеником Иосифом Аримафейским. Данный сюжет — чрезвычайно редкий в медном литье. Просмотр корпуса известных произведений мелкой пластики позволил выделить наиболее близкую аналогию вологодской находке — литая иконка “Снятие с Креста” XIII-XIV вв. из собрания Государственного Эрмитажа», — говорится в сообщении.
Это редкое произведение искусства времен Московского царства было найдено сотрудниками Вологодского отряда Северной экспедиции ИА РАН при проведении спасательных работ на территории Архиерейского двора в Вологде. Он был сооружен в конце XVI века на территории каменной крепости, которая была построена в Вологде по поручению Ивана Грозного.
Изначально этот двор был построен из дерева, однако в 1612 году он был сожжен во время разграбления Вологды одним из отрядов поляков и «тушинцев». После этого на территории сожженного двора была возведена Северная стена и Пятницкая башня, возле которых ученые недавно провели спасательные работы, необходимые для дальнейшего укрепления фундаментов специалистами-реставраторами.
В ходе этих раскопок ученые обнаружили большое число артефактов, в том числе фрагменты гончарной керамики, кости животных, фрагменты кожаной обуви, ножи, оклад иконы, монеты XVIII-XIX вв., нательный крестик XV в., костяной гребень, лапти, отходы косторезного производства, фрагменты изразцов. Самой интересной находкой стала наперсная медная иконка размерами 37 на 50 мм, которая предположительно является копией более древней двухстворчатой иконки-энколпия.
Как отмечают ученые, по стилистике и иконографии данная иконка относится к XIV или XV веку нашей эры, однако учитывая технику ее изготовления, она могла быть изготовлена примерно на век позже. При этом археологи сомневаются, что она могла быть изготовлена уже в XVII веке, так как после Смутного времени такие произведения русской христианской металлопластики уже не тиражировались. Это говорит в пользу того, что иконка принадлежала одним из первых священнослужителей Архиерейского двора, подытожили исследователи.