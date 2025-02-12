Прямые авиарейсы могут пустить из Нижнего Новгорода в Сухум

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил о возможности запуска прямых авиарейсов в Сухум. Пост об этом мэр опубликовал в своем телеграм-канале.
«Сейчас проводим работу по субсидированию прямых авиаперелётов из Нижнего Новгорода в Сухум. Свою роль в этом сыграли несколько ключевых факторов: большой интерес нижегородцев к отдыху в Абхазии, а сухумцев — в Нижнем, а также начало работы после многих лет простоя собственного аэропорта в Сухуме, и, конечно, наши крепкие партнёрские отношения», — рассказал Шалабаев.
Сейчас, по его словам, идут переговоры с авиакомпаниями, которые возьмут на себя обязательства по осуществлению пассажирских перевозок.
Напомним, что из аэропорта Нижнего Новгорода возобновляются полеты в Стамбул.