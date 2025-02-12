Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямые авиарейсы могут пустить из Нижнего Новгорода в Сухум

Сейчас идут переговоры с авиакомпаниями.

Источник: Аргументы и факты

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил о возможности запуска прямых авиарейсов в Сухум. Пост об этом мэр опубликовал в своем телеграм-канале.

«Сейчас проводим работу по субсидированию прямых авиаперелётов из Нижнего Новгорода в Сухум. Свою роль в этом сыграли несколько ключевых факторов: большой интерес нижегородцев к отдыху в Абхазии, а сухумцев — в Нижнем, а также начало работы после многих лет простоя собственного аэропорта в Сухуме, и, конечно, наши крепкие партнёрские отношения», — рассказал Шалабаев.

Сейчас, по его словам, идут переговоры с авиакомпаниями, которые возьмут на себя обязательства по осуществлению пассажирских перевозок.

Напомним, что из аэропорта Нижнего Новгорода возобновляются полеты в Стамбул.