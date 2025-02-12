В СКФУ запустят производство солнечных батарей для космических аппаратов

ПЯТИГОРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) намерен запустить производство солнечных батарей для установки их на космических аппаратах. Об этом сообщил проректор по научной и исследовательской работе вуза Анатолий Алиханов.
«Солнечные элементы планируется ставить на космические аппараты, разработка ведется совместно с компанией “Стилсофт”, они заинтересованы. Будет разработана установка, на которой будут производится солнечные панели и сама технология. В 2025 году, наверное, это приоритетная тема у нас», — сказал он на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» о перспективных исследованиях ученых Северного Кавказа.
Алиханов отметил, что ученые планируют производить солнечные панели на сапфировой подложке. По данным вуза, производством солнечных батарей для космоса в России в настоящее время занимаются только два предприятия в Московской области и Краснодарском крае. Запуск еще одного производства позволит снизить стоимость продукции и уменьшит импортозависимость в этом направлении.
Алиханов отметил, что вуз за четыре года вдвое увеличил объем привлеченных средств на проведение исследований. По итогам 2024 года сумма составила 588 млн рублей. Среди приоритетных направлений исследований — органическая химия, пищевые и биотехнологии, электроэнергетика и электроснабжение. «Хотелось бы отметить нанотехнологии и наноматериалы, развивается и это направление. У нас есть чистые зоны», — отметил Алиханов.