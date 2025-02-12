В СКФУ запустят производство солнечных батарей для космических аппаратов

«Солнечные элементы планируется ставить на космические аппараты, разработка ведется совместно с компанией “Стилсофт”, они заинтересованы. Будет разработана установка, на которой будут производится солнечные панели и сама технология. В 2025 году, наверное, это приоритетная тема у нас», — сказал он на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» о перспективных исследованиях ученых Северного Кавказа.