В ряде домов Уфы на один день отключат горячую воду.

13 февраля в связи с технической необходимостью запланированы отключения коммунальных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба управления жилищного хозяйства Уфы.
В Калининском районе по адресам:
— Ферина д. 6/1, д. 8, д. 8/1, д. 10, д. 10/1, д. 12, д. 14, д. 16 — с 11.00 до 15.00 отключение горячей воды.
В Орджоникидзевском районе по адресам:
— ул. Мира д. 12; ул. Ульяновых д. 11, д. 11/1, д. 11/2, д. 11/3, д. 13; ул. Интернациональная д. 29, д. 31 — с 10.00 до 17.00 отключение горячей воды.
В Советском районе по адресам:
— ул. М. Губайдуллина д. 19/4, д. 19/5, д. 21/2, д. 23/1, д. 25/2 — с 10.00 до 12.00 отключение горячей воды.