Умер четырехкратный чемпион Беларуси по футболу Владимир Остриков

Владимир родился в Минске в 1976 году и там же в 1993 году начал свою профессиональную карьеру. В составе минского «Динамо» он трижды становился чемпионом Беларуси (1993/94, 1994/95, 1995), был обладателем Кубка. В 1997 году полузащитник выступал за новороссийский «Черноморец», за который сыграл 22 матча и забил 2 гола. Кроме того, он выступал за российскую «Томь».