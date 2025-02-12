Умер четырехкратный чемпион Беларуси по футболу Владимир Остриков

На 49-м году жизни умер известный в прошлом белорусский футболист Владимир Остриков, сообщили в пресс-службе АБФФ.
Владимир родился в Минске в 1976 году и там же в 1993 году начал свою профессиональную карьеру. В составе минского «Динамо» он трижды становился чемпионом Беларуси (1993/94, 1994/95, 1995), был обладателем Кубка. В 1997 году полузащитник выступал за новороссийский «Черноморец», за который сыграл 22 матча и забил 2 гола. Кроме того, он выступал за российскую «Томь».
В 2001 году он в четвертый раз стал чемпионом Беларуси и еще раз завоевал Кубок, но уже в составе бобруйской «Белшины».
Затем он выступал за минские «Торпедо»-СКА, «Локомотив». Карьеру завершил в 2010 году в клубе РЦОР-БГУ, в котором позднее работал в тренерском штабе.
Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Николаевича.
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