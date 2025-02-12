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Воронежцы пожаловались на бездомных собак на улице Ворошилова

На место для проверки отправится выездная комиссия.

Источник: Комсомольская правда

Жители Воронежа пожаловались на бродячих собак на улице Ворошилова. После этого управа Ленинского района оповестила о том, что будет организован комиссионный выезд на место, где видели дворняг 13 февраля.

Как рассказали в мэрии, специалисты управы уже связались с заявителем. Выезд комиссии запланирован на четверг. В ее состав войдут также представители управления экологии, подрядной организации и заявитель.

Кроме того, специалисты проведут мониторинг территории для выявления животных, которые проявляют немотивированную агрессию к людям, а также псов, которые не прошли процедуру ОСВВ.

флора и фауна