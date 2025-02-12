На Урале освятили Свято-Елисаветинскую обитель милосердия

В этом хосписе круглосуточно ухаживают за парализованными людьми после инсультов, инфарктов, переломов. Специалисты оказывают помощь и тем, кто страдает от детского церебрального паралича. Подопечные находятся в здании, величиной более 3800 квадратных метров. Также у них есть большая территория для прогулок.