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На Урале освятили Свято-Елисаветинскую обитель милосердия

Митрополит Екатеринбургский Евгений освятил хоспис.

Источник: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил Свято-Елисаветинскую обитель милосердия. Она была построена благодаря уральским меценатам в прошлом году на берегу озера Шарташ. Об этом сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины.

— Я бывал в старом здании обители милосердия. Это было чем-то похоже на известное литературное произведение «Дети подземелья». Темно, низкие потолки, скудно наполненные помещения. А здесь все наполнено светом, тишина, красота. Это Божье и очень хорошее дело, — говорит владыка Евгений.

В этом хосписе круглосуточно ухаживают за парализованными людьми после инсультов, инфарктов, переломов. Специалисты оказывают помощь и тем, кто страдает от детского церебрального паралича. Подопечные находятся в здании, величиной более 3800 квадратных метров. Также у них есть большая территория для прогулок.

Кроме того, при хосписе будет действовать Владимиро-Елисаветинский храм. В настоящее время внутри него уже идут отделочные работы. Вскоре прихожане смогут его посещать.

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