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Омичам предложили самим выбрать банк для внесения средств за капремонт

Жители 30 домов Омске не могут оплатить взносы за капремонт.

Источник: Комсомольская правда

Жители 30 домов Омска не могут внести деньги за капремонт из-за бюрократической несостыковки. Люди выбрали для перечисления средств счета банка «Открытие», который прекратил работу с января этого года.

Просто так сменить банк не позволяет закон. Необходимо провести торги централизованно, через регионального оператора — Фонд капительного ремонта Омской области. Организация уже несколько раз проводила торги, но из-за отсутствия желающих, они так и не состоялись.

Жильцам предложили самим найти банк для оплаты капремонта. Для этого людям нужно провести собрание. При этом по закону банк должен иметь высокий кредитный рейтинг, а также солидный размер собственных средств (объем капитала), который должен составлять не менее 250 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали, что омичи получат квитанции с перерасчетом за отопление за 2024 год.