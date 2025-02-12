Омичам предложили самим выбрать банк для внесения средств за капремонт

Жильцам предложили самим найти банк для оплаты капремонта. Для этого людям нужно провести собрание. При этом по закону банк должен иметь высокий кредитный рейтинг, а также солидный размер собственных средств (объем капитала), который должен составлять не менее 250 млрд рублей.