Суд продлил арест жены экс-мэра Сочи Янины Копайгородской до 17 мая

Мещанский суд Москвы продлил домашний арест жены бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского до 17 мая, сообщает пресс-служба судов общей юридикции.
Адвокат Янины Елизавета Меткина объяснила ТАСС, что она обвиняется в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате. Сторона защиты планирует обжаловать решение судьи. Также Меткина прокомментировала, что суд намерен продлить арест Алексея так же на три месяца. В зале суда адвокат настаивала, что домашний арест — слишком суровая мера для матери четырех детей и ветерана СВО.
Напомним, по версии следствия, осенью 2023 года Алексей Копайгородский через жену получил от бизнесмена взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму свыше 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту условия для развития его бизнеса и покровительствовать. Копайгородских также обвинили в присвоении муниципальных земель.