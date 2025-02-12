Суд продлил арест жены экс-мэра Сочи Янины Копайгородской до 17 мая

Напомним, по версии следствия, осенью 2023 года Алексей Копайгородский через жену получил от бизнесмена взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму свыше 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту условия для развития его бизнеса и покровительствовать. Копайгородских также обвинили в присвоении муниципальных земель.