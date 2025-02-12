Московский зоопарк отметил 161-й день рождения

Одни из самых редких обитателей Московского зоопарка за всю историю его существования — это панды. Переговоры о передаче бамбуковых медведей велись между Россией и Китаем несколько лет. Наконец, в 2018 году сотрудники Московского зоопарка отправились на стажировку в Китай — в парк дикой природы, где содержатся и размножаются уникальные животные. А через год в зоопарк приехали и сами большие панды: самец Жуи и самка Диндин.